Внесудебное банкротство гражданина: налоговики назвали основные ограничения и последствия

При заявлении физлицом своей несостоятельности для обеспечения процедур внесудебного банкротства вводятся определенные ограничения и наступает ряд последствий.

Заявление о признании банкротом во внесудебном порядке гражданин подает по месту жительства или пребывания в МФЦ по установленной форме из приказа Минэкономразвития от 04.08.2020 г. № 497.

По результатам процедуры банкротства задолженность перед кредиторами или ФНС признается погашенной, если должник действовал добросовестно, подчеркивает УФНС.

В то же время, последствиями признания банкротом являются ограничения. Во время банкротства идет реализация имущества, и это может привести должника к ряду ограничений:

Ограничения при банкротстве Последствия банкротства Гражданин не сможет распоряжаться своими доходами. Это будет делать финансовый управляющий, он же ежемесячно переводит человеку средства в размере прожиточного минимума по региону регистрации должника и с учетом категории населения.

Имущество, кроме единственного жилья и предметов первой необходимости, продается на торгах (их организует фин. управляющий).

Суд может установить запрет на выезд за пределы РФ.

Гражданин не имеет права совершать сделки во время процедуры (продавать и приобретать недвижимость, транспорт, ценные бумаги и т. д.).

Гражданин не имеет права открывать счета и депозиты в банках. Гражданин не может зарегистрироваться в качестве ИП (в течение 1 года с момента объявления банкротом).

Должен предупреждать о факте банкротства, если обращается за кредитом (в течение 5 лет).

Не может участвовать в управлении юрлицом (в течение 3 лет).

Не может участвовать в управлении кредитной организацией (в течение 10 лет).

Не может повторно объявить себя банкротом (в течение 5 лет).

Не может занимать должности в органах управления в финорганизациях (в течение 5 лет).

Отмечено, что текущие обязательные платежи должника, возникшие после введения процедуры банкротства, не списываются автоматически и подлежат уплате.

Для избежания негативных последствий образования задолженности, ФНС рекомендует проверять наличие долгов и оплачивать их своевременно. Для этого есть интернет-сервисы ФНС. Оплатить задолженность можно через «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», а также в мобильном приложении «Налоги ФЛ».