🏖️ Налоговики развернули свои посты на пляжах

Чтобы отдыхающие могли своевременно решить свои налоговые проблемы, ФНС открыла свои посты прямо на пляжах Приморья.

В Приморье налоговики решили создать безопасную и законную среду для комфорта отдыхающих, поэтому с июля по сентябрь 2025 года в местах массового отдыха на пляжах будут работать налоговые посты.

Россияне смогут обратиться за помощью к специалистам по налогам, не прерывая отдых. Например, у инспекторов на пляже можно уточнить порядок проведения расчета при оказании услуг. Также поводом к обращению могут стать нарушения, связанные с работой ККТ, если покупателю не выдали чек или попросили перевести деньги по номеру телефона. Об этом сказано на сайте ФНС.

С 1 июля 2025 года налоговые посты уже начали работать на пляжах Владивостока, Уссурийска и Находки.

А что бы вы спросили у налогового поста во время своего пляжного отдыха? И подошли бы вообще? Ждем ваши комментарии.