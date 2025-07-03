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Новости ФНС

🏖️ Налоговики развернули свои посты на пляжах

Чтобы отдыхающие могли своевременно решить свои налоговые проблемы, ФНС открыла свои посты прямо на пляжах Приморья.

В Приморье налоговики решили создать безопасную и законную среду для комфорта отдыхающих, поэтому с июля по сентябрь 2025 года в местах массового отдыха на пляжах будут работать налоговые посты.

Россияне смогут обратиться за помощью к специалистам по налогам, не прерывая отдых. Например, у инспекторов на пляже можно уточнить порядок проведения расчета при оказании услуг. Также поводом к обращению могут стать нарушения, связанные с работой ККТ, если покупателю не выдали чек или попросили перевести деньги по номеру телефона. Об этом сказано на сайте ФНС.

С 1 июля 2025 года налоговые посты уже начали работать на пляжах Владивостока, Уссурийска и Находки.

А что бы вы спросили у налогового поста во время своего пляжного отдыха? И подошли бы вообще? Ждем ваши комментарии.

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Комментарии

12
  • Ирина

    Чтобы отдыхающие могли своевременно решить свои налоговые проблемы, ФНС открыла свои посты прямо на пляжах

    Спасибо, родненькие. Я когда иду на пляж, то думаю только о том, как бы решить налоговые проблемы.

    • Старый ворчун

      Я когда иду на пляж

      Угу.

      Приходишь, устраиваешься - а тут к тебе требование об уплате вручают. Удобно, чо...

    • Алексей Т.
      Главный бухгалтер

      А должны бы думать. И если у Вас нет проблем, то это не Ваша заслуга, а их недоработка. Так постепенно создадут реестр тех, у кого нет проблем и будут точечно с ними работать.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Ну как же...

      Всё же для удобства. Вот приходишь ты на пляж... а тебя там уже ждут!

      Не зря же теперь и паспорта проверять будут. Кого-то не пустят по причине того что возраст ещё мал, ну а кого-то... за неуплаченные налоги! Как на таможне за границу должников не выпускают ))))))

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      и оплатить можно на месте,

      Правильно!

      ракушечками

      Зачем? Налоги будут платиться... денежку в трусики инспекторше засунуть!

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      будут точечно с ними работать.

      Прямо на пляже?

      Можно ещё предложить возможность отработать свои долги прямо тут же!

    • Алексей Т.
      Главный бухгалтер

      @Arhimed0, Прямо на пляже?

      На пляже будут собирать основную информацию, но со злостными беспроблемщиками могут начинать работать и там.

      Можно ещё предложить возможность отработать свои долги прямо тут же!

      Эх, зря запретили с животинками на пляжах отдыхать! А так бы отрабатывали, убирая за питомцами. Но можно и спасателями.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Россияне смогут обратиться за помощью к специалистам по налогам, не прерывая отдых. Например, у инспекторов на пляже можно уточнить порядок проведения расчета при оказании услуг. Также поводом к обращению могут стать нарушения, связанные с работой ККТ, если покупателю не выдали чек или попросили перевести деньги по номеру телефона. Об этом сказано на сайте ФНС.

    Для каких-то уточнений, выяснения порядков, разборок по вопросам чеков... Для всего этого ведь и документы какие-то иметь надо! То есть на пляж люди ходят с портфелем документов???

    А что бы вы спросили у налогового поста во время своего пляжного отдыха? И подошли бы вообще? Ждем ваши комментарии.

    Я бы не спросил, а сказал бы - а нихреново вы здесь устроились!

    Загорает на пляже , ещё и зарплату за это получает!

  • Ирина
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    Налоговый пост!

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