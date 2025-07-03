🏖️ Налоговики развернули свои посты на пляжах
В Приморье налоговики решили создать безопасную и законную среду для комфорта отдыхающих, поэтому с июля по сентябрь 2025 года в местах массового отдыха на пляжах будут работать налоговые посты.
Россияне смогут обратиться за помощью к специалистам по налогам, не прерывая отдых. Например, у инспекторов на пляже можно уточнить порядок проведения расчета при оказании услуг. Также поводом к обращению могут стать нарушения, связанные с работой ККТ, если покупателю не выдали чек или попросили перевести деньги по номеру телефона. Об этом сказано на сайте ФНС.
С 1 июля 2025 года налоговые посты уже начали работать на пляжах Владивостока, Уссурийска и Находки.
А что бы вы спросили у налогового поста во время своего пляжного отдыха? И подошли бы вообще? Ждем ваши комментарии.
Комментарии12
Спасибо, родненькие. Я когда иду на пляж, то думаю только о том, как бы решить налоговые проблемы.
Угу.
Приходишь, устраиваешься - а тут к тебе требование об уплате вручают. Удобно, чо...
@Старый ворчун, и оплатить можно на месте, ракушечками
А должны бы думать. И если у Вас нет проблем, то это не Ваша заслуга, а их недоработка. Так постепенно создадут реестр тех, у кого нет проблем и будут точечно с ними работать.
Ну как же...
Всё же для удобства. Вот приходишь ты на пляж... а тебя там уже ждут!
Не зря же теперь и паспорта проверять будут. Кого-то не пустят по причине того что возраст ещё мал, ну а кого-то... за неуплаченные налоги! Как на таможне за границу должников не выпускают ))))))
Правильно!
Зачем? Налоги будут платиться... денежку в трусики инспекторше засунуть!
Прямо на пляже?
Можно ещё предложить возможность отработать свои долги прямо тут же!
На пляже будут собирать основную информацию, но со злостными беспроблемщиками могут начинать работать и там.
Эх, зря запретили с животинками на пляжах отдыхать! А так бы отрабатывали, убирая за питомцами. Но можно и спасателями.
Топить?
@Arhimed0, притапливать)
Для каких-то уточнений, выяснения порядков, разборок по вопросам чеков... Для всего этого ведь и документы какие-то иметь надо! То есть на пляж люди ходят с портфелем документов???
Я бы не спросил, а сказал бы - а нихреново вы здесь устроились!
Загорает на пляже , ещё и зарплату за это получает!
Налоговый пост!