Эксперт на бесплатном вебинаре расскажет, как грамотно вести бухучет в торговле
Торговля — одна из самых динамичных сфер бизнеса, и бухгалтерский учет в ней имеет ряд особенностей. На бесплатном вебинаре «Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С» разберем ключевые аспекты учета в торговых организациях, чтобы вы могли выстроить работу в соответствии с действующим законодательством. Он состоится 4 июля в 11:00 мск!
На вебинаре обсудим:
Особенности бухгалтерского учета в торговле и учетная политика торговой организации.
Настройка 1С:Бухгалтерия 8.3 для торговли.
ЭДО в торговле, регистрация в Роспотребнадзоре и работа с маркировкой, ЕГАИС, «Меркурий», «Честный Знак».
Первичные документы в торговой деятельности.
Учет товаров и предоставление скидок.
Расходы на продажу в торговле.
Продажа товаров, включая онлайн-магазины и маркетплейсы.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 4 июля в 11:00 мск!
Начать дискуссию