Многодетным засчитают в страховой стаж время ухода за каждым ребенком

Матери-героини будут получать дополнительные 36,5 тысяч рублей каждый месяц, а в страховой стаж многодетных войдет все время ухода за каждым из детей.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства заявил, что в страховой стаж многодетных матерей будет входить период ухода за каждым ребенком.

Пока что в стаж идет только полтора года ухода за малышом одним из родителей, но не более шести лет в целом.

«Весь этот комплекс мер — еще одна возможность выразить признательность многодетным за все, что они делают», — сказал Мишустин.

Также изменится подход к пенсии женщин со званием «Мать-героиня». Они каждый месяц будут получать дополнительные выплаты в размере 36,5 тыс. рублей. Для суммы предусмотрена ежегодная индексация.

Подать заявление на получение выплат будет можно после того, как соответствующий закон вступит в силу.