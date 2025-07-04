💡 Майнеров вычислят по оборудованию: Минэнерго составило реестр

Ведомства составили реестр оборудования для майнинга крипты и передали в регионы с повышенной активностью майнеров.

Минэнерго, ФНС и Минцифры составили реестр оборудования для майнинга криптовалют. С его помощью хотят снизить число нелегальных операций, пояснил замминистра энергетики Петр Конюшенко.

«Создание такого реестра позволит точно идентифицировать потребителей, использующих электроэнергию на нужды майнинга. Это необходимо для применения к ним специального регулирования и налогообложения», — сказал Конюшенко.

Реестр передали в регионы с повышенной активностью майнеров. Это шаг к легализации отрасли и снижению нелегального потребления, добавил замминистра.