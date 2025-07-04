Что делать с положительным сальдо на ЕНС: есть два способа, напомнили налоговики
При положительном сальдо ЕНС налогоплательщик может распорядиться образовавшейся переплатой двумя способами, пишет региональное УФНС.
Первый способ – путем зачета в счет:
исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и/или процентов;
уплаты конкретного налога, сбора, страхового взноса;
исполнения решений налоговых органов;
погашения долга в соответствии с подп. 2 п. 7 ст.11.3 НК.
Если на момент обработки заявления положительное сальдо ЕНС будет меньше суммы, которую хочет зачесть плательщик, то зачет проведут частично — в пределах остатка.
При подаче заявления о зачете в счет предстоящей обязанности можно запросить отмену (полностью или частично) ранее сделанного зачета. Отмену проведут поэтапно — начиная с сумм, зачтенных в счет уплаты налога с наиболее ранним сроком уплаты.
Заявление на зачет, подписанное УКЭП, отправляют по ТКС.
Второй способ распоряжения положительным сальдо ЕНС – возврат денег на расчетный счет налогоплательщика. Нужно направить в налоговую по месту учета заявление о распоряжении путем возврата сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС — форма КНД 1112542. Его можно отправить по ТКС, отнести или отправить почтой, а также отправить в составе декларации 3-НДФЛ, если в ней заявлен НДФЛ к вычету.
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