Что делать с положительным сальдо на ЕНС: есть два способа, напомнили налоговики

Положительное сальдо единого налогового счета (переплату) можно зачесть в счет обязательных платежей или вернуть на счет.

При положительном сальдо ЕНС налогоплательщик может распорядиться образовавшейся переплатой двумя способами, пишет региональное УФНС.

Первый способ – путем зачета в счет:

исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и/или процентов;

уплаты конкретного налога, сбора, страхового взноса;

исполнения решений налоговых органов;

погашения долга в соответствии с подп. 2 п. 7 ст.11.3 НК.

Если на момент обработки заявления положительное сальдо ЕНС будет меньше суммы, которую хочет зачесть плательщик, то зачет проведут частично — в пределах остатка.

При подаче заявления о зачете в счет предстоящей обязанности можно запросить отмену (полностью или частично) ранее сделанного зачета. Отмену проведут поэтапно — начиная с сумм, зачтенных в счет уплаты налога с наиболее ранним сроком уплаты.

Заявление на зачет, подписанное УКЭП, отправляют по ТКС.

Второй способ распоряжения положительным сальдо ЕНС – возврат денег на расчетный счет налогоплательщика. Нужно направить в налоговую по месту учета заявление о распоряжении путем возврата сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС — форма КНД 1112542. Его можно отправить по ТКС, отнести или отправить почтой, а также отправить в составе декларации 3-НДФЛ, если в ней заявлен НДФЛ к вычету.

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