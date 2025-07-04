ФНС подсказала ИП на ПСН без ККТ, как провести разовую сделку с кассой

При определенных условиях индивидуальные предприниматели на патенте вправе работать без онлайн-кассы.

Если ИП работает с юрлицом через расчетный счет, то касса не нужна.

Ситуация: ИП продает машину, используемую в предпринимательской деятельности в рамках патента. Покупать кассу (и все обязательные манипуляции с ней до и после) ради разового чека при продаже авто физлицу он совершенно не хочет.

ФНС подсказала, что для разовой сделки можно заключить агентский договор с посредником, применяющим ККТ. В данном случае кроме проведения расчета от своего имени агент будет обязан еще и сам передать продаваемый товар покупателю.