Учитесь на курсах «Клерка» — получайте официальные дипломы и сертификаты ИПБР

У Центра обучения «Клерка» есть аккредитация в Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов, поэтому после прохождения наших курсов вы можете получить не только официальные дипломы и удостоверения, но и сертификаты ИПБ России, которые закрывают часы практики.

«Клерк» получил свидетельство об аккредитации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Теперь мы можем создавать программы, которые разработаны и утверждены НП «ИПБ России», а также проводить экзамены для получения аттестатов ИПБ России.

Чтобы подтвердить свои компетенции по профстандарту «Бухгалтер», вам нужно доказать, что вы владеете профессиональными знаниями на высоком уровне. Одного узконаправленного курса для этого мало, поэтому мы предлагаем вам подписку Клерк.Премиум.

Подписка Клерк.Премиум — это постоянная информационная и экспертная поддержка бухгалтера.

После прохождения курсов вы получите сертификаты от нашего образовательного Центра, а также сертификат ИПБ России на 40 часов.

Клерк.Премиум позволит не только развиваться на текущем месте работы, в вашем распоряжении будет большое количество курсов и обучающих материалов, с которыми вы можете освоить новую востребованную профессию с нуля.

Сейчас вы можете купить годовую подписку Клерк.Премиум за 24 000 руб. 18 000 руб.

Предложение действует только для новых подписчиков «Клерка».

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