МСП подали больше 35 тысяч заявок на получение региональной поддержки

Сейчас на платформе МСП.РФ есть доступ к 800 региональным мерам поддержки. Особой популярностью у малого и среднего бизнеса пользуется микрофинансирование.

В первом полугодии 2025 года пользователи платформы МСП.РФ свыше 35,5 раз обращались за региональными мерами поддержки. Популярностью пользуются заявки на получение микрофинансирования, на маркетинговые услуги, обучающие мероприятия и консультации.

На цифровой платформе есть доступ к более чем 800 региональным мерам поддержки. Получить помощь можно онлайн, сэкономив время.

«Почти каждая четвертая заявка от предпринимателей касается привлечения микрофинансирования. Вместе с региональными властями мы сформировали единый подход к предоставлению наиболее востребованных мер поддержки», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше 1 тыс. заявок на получение поддержки подали МСП из Свердловской, Ленинградской, Нижегородской, Калининградской областей, а также из Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского края.