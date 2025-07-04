Сергей Миронов настаивает на кредитных каникулах для пострадавших заемщиков ИЖС

Депутат считает, что люди, которых обманули подрядчики, не должны платить кредиты за несуществующее жилье.

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов заявил, что будет добиваться введения кредитных каникул для жертв мошенников, которых обманули при строительстве частных домов. Это нужно сделать, чтобы люди не платили ипотеку за несуществующее жилье.

«Даже в случаях, когда уже выявлены факты мошенничества, люди продолжают выплачивать ипотеку за несуществующее жилье! В большинстве случаев это льготная ипотека, но раз жилья нет, заемщиков вполне могут перевести и на рыночную», — сказал Сергей Миронов.

Также он добавил, что с января 2023 по июль 2024 года было выдано свыше 235 тыс. ипотек на строительство индивидуальных жилых домов. Тысячи людей пострадали от недобросовестных подрядчиков, которые ничего не построили.