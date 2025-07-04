Сергей Миронов настаивает на кредитных каникулах для пострадавших заемщиков ИЖС
Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов заявил, что будет добиваться введения кредитных каникул для жертв мошенников, которых обманули при строительстве частных домов. Это нужно сделать, чтобы люди не платили ипотеку за несуществующее жилье.
«Даже в случаях, когда уже выявлены факты мошенничества, люди продолжают выплачивать ипотеку за несуществующее жилье! В большинстве случаев это льготная ипотека, но раз жилья нет, заемщиков вполне могут перевести и на рыночную», — сказал Сергей Миронов.
Также он добавил, что с января 2023 по июль 2024 года было выдано свыше 235 тыс. ипотек на строительство индивидуальных жилых домов. Тысячи людей пострадали от недобросовестных подрядчиков, которые ничего не построили.
Комментарии1
Значит импотека ещё подорожает! В ставку будет заложена вероятность ... "ухода на каникулы" заёмщика.