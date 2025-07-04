ФНС: участников ЭКГ-рейтинга оценивают в два этапа по 47 критериям

В ЭКГ-рейтинг уже вошли более 7 млн компаний и ИП. Организациям с высокими баллами обещают преференции при госзакупках.

В ЭКГ-рейтинге могут участвовать компании и ИП, кроме финансовых институтов (банков, страховых компаний и др.), иноагентов и тех, кто находится в процедуре банкротства или ликвидации. Основной поставщик данных для рейтинга – ФНС, заявил замглавы ведомства Тимур Шиналиев.

«Мы полностью формируем первый блок рейтинга, так называемый скоринг, в рамках которых мы предоставляем данные с бухгалтерской и налоговой отчетностью индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Предоставляем мы это, безусловно, с соблюдением требований к сохранению налоговой тайны. Поэтому данные предоставляются агрегированно в виде уже рассчитанных баллов», — сказал Шиналиев.

На втором этапе расчета рейтинга привлекают экспертов. Они оценивают социальный пакет компании, экологические и благотворительные проекты, инвестпроекты в регионах. Также ЭКГ-рейтинг учитывает национальную специфику бизнеса.

«Взяли отношение компании с государством, со своими контрагентами, финансовое благополучие, благонадежность с точки зрения исполнения своих обязательств, отношение к своим сотрудникам, уровень зарплат, размер социального пакета и отношение к территориям, на которых компании работают, в первую очередь, конечно, с точки зрения экологии. Собрали данные, которые есть в больших государственных информационных системах, в первую очередь у Налоговой службы, и в итоге получили такой инструмент, который мы назвали рейтингом ЭКГ. Он обрел форму ГОСТа и теперь является таким узаконенным стандартом деловой репутации», — пояснил полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев.

В рейтинг уже вошли более 7 млн компаний и ИП. Бизнес с высокими баллами может получить привилегии при госзакупках и другие меры поддержки.