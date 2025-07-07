С 2026 года при постановке на налоговый учет будут выдавать только выписку

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе упраздняется. Уже выданные документы менять не придется.

С 1 января 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговой упраздняется, сообщает региональное УФНС. Подтверждать постановку на учет физлиц будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков — ЕГРН.

Уже выданные свидетельства остаются в силе, менять их не нужно.

В электронной выписке из ЕГРН указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения человека и ИНН. Она подписывается УКЭП и равнозначна бумажной выписке, подписанной должностным лицом и заверенной печатью налоговой.

Также не будут выдавать уведомления о постановке на учет или о снятии с учета для организаций, ИП и физлиц.

Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговой будут подтверждать выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, выписка из госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц.

По итогам процедур постановки или снятия с учета в налоговом органе, начатых до 1 января 2026 года и не законченных на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться выписки.

С 1 января 2026 года налоговики обязаны поставить на учет российскую организацию по месту нахождения ее обособки (кроме филиала и представительства) в течение 5 дней со дня получения сообщения и в этот же срок выдать выписку из ЕГРН, уточняет другое УФНС.

Научим вести бухгалтерский и налоговый учет в организации на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы узнаете, как рассчитывать налоги, страховые взносы и зарплату, составлять отчетность в 1С, работать с кадрами и управленкой, вести электронный документооборот и с легкостью проходить налоговые проверки.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.