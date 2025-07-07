С 2026 года при постановке на налоговый учет будут выдавать только выписку
С 1 января 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговой упраздняется, сообщает региональное УФНС. Подтверждать постановку на учет физлиц будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков — ЕГРН.
Уже выданные свидетельства остаются в силе, менять их не нужно.
В электронной выписке из ЕГРН указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения человека и ИНН. Она подписывается УКЭП и равнозначна бумажной выписке, подписанной должностным лицом и заверенной печатью налоговой.
Также не будут выдавать уведомления о постановке на учет или о снятии с учета для организаций, ИП и физлиц.
Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговой будут подтверждать выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, выписка из госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц.
По итогам процедур постановки или снятия с учета в налоговом органе, начатых до 1 января 2026 года и не законченных на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться выписки.
С 1 января 2026 года налоговики обязаны поставить на учет российскую организацию по месту нахождения ее обособки (кроме филиала и представительства) в течение 5 дней со дня получения сообщения и в этот же срок выдать выписку из ЕГРН, уточняет другое УФНС.
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Комментарии1
Такими темпами вместо паспорта будут выдавать выписку из ЕФИР)