Предприятиям продлили программу госгарантий по кредитам на производственную деятельность

До конца 2025 года будет действовать программ госгарантий по кредитам и облигационным займам на капиталовложения по поддержку производства.

7 июля 2025 года Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 1 июля 2025 года № 987. Документ до конца 2025 года продлит действие программу предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, которые привлекают на капитальные вложения и поддержку производства.

«Продление этой меры поддержки повысит привлекательность капиталовложений в различных отраслях экономики и позволит бизнесу решить ряд важных задач, в том числе связанных с развитием производства и строительством новых мощностей», — сказано на сайте кабмина.

На 2025 год общий объем средств на предоставление госгарантий составляет 286 млрд рублей.

Согласно программе поддержки, госгарантия обеспечивает обязательства производств по кредитам и облигационным займам, которые привлекают на срок от трех до семи лет. По мнению властей, это позволит снизить риски кредиторов, повысить привлекательность капиталовложений, а также запустить новые предприятия, модернизировать существующих, повысить их эффективность и сократить нагрузку на окружающую среду.