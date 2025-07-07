Кабмин выделил больше денег на поддержку ветеранов и участников СВО, которые решили вести бизнес в сфере АПК
7 июля 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 2 июля 2025 года №1763-р, по которому агропромышленные проекты ветеранов и участников СВО получат господдержку.
Кабмин будет помогать тем, кто вернулся из зоны боевых действий и решил вести свой бизнес в сфере АПК. По программе «Агромотиватор» в 2025 года гранты на помощь таким предпринимателям получат еще 10 регионов. Это Адыгея, Белгородская область, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия, Тыва, Хакасия, Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ. Общий объем поддержки — 64,2 млн рублей.
«Рассчитываем, что такие меры помогут нашим ребятам найти себе занятие по душе и будут способствовать появлению новых рабочих мест в российских субъектах», — сказал Михаил Мишустин.
Программа «Агромотиватор» действует с начала 2025 года. Из федерального бюджета уже выделили 200 млн рублей, деньги направили в 19 регионов.
Размер гранта на разведение крупного рогатого скота составляет до 7 млн рублей, а на ведение бизнеса по другим направлениям АПК — до 5 млн.
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