Участникам префрежимов хотят ограничить налоговые льготы

Правительство заметило, что налоговые льготы у резидентов особых экономических зон приводят к формированию сверхдоходов, при этом снижается инвестиционная активность компаний. Поэтому льготы станут зависеть от объема вложенных средств.

7 июля 2025 года кабмин внес в Госдуму законопроект, по которому для резидентов территорий с преференциальным налоговым режимом ограничат налоговые льготы. Они будут зависеть от объема вложенных инвестиций в основные средства, опытно-конструкторские разработки или научные исследования.

Анализ эффективности префрежимов за 2017-2023 годы показал, что у части резидентов налоговые льготы приводят к «сверхдоходности» или снижению инвестиционной активности. Например, доля выручки таких компаний в Арктической зоне составляет 79,3%, в ОЭЗ Магаданской области — 62,2%, в свободном порту Владивостока — 57,9%.

Кроме того, в среднем около 10% резидентов префрежимов систематически не сдают в ФНС бухгалтерскую отчетность или налоговые декларации, а это не позволяет оценить эффективность предоставленных данным налогоплательщикам налоговых льгот.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу и страховым взносам.