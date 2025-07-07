👤 МВД: после изменения внешности нужно менять паспорт

Если внешность человека изменилась из-за болезни или операции, ему нужно в течение 90 дней поменять внутренний паспорт.

В МВД напомнили о том, что внутренний паспорт нужно менять, если внешность его владельца изменилась после медицинского вмешательства или из-за болезни.

«Изменение внешности несовершеннолетнего ребенка не влечет за собой обязанности его законного представителя в период срока действия заграничного паспорта произвести его замену», — пишет Миграционная служба МВД в своем телеграм-канале.

Новый документ нужно получить в течение 90 дней. Об этом сказано в постановлении правительства от 23.12.2023 № 2267.

Если вовремя не заменить документ, он станет недействительным. А за нарушение сроков могут наложить штраф от 2 до 3 тыс. рублей.