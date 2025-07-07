Единое пособие малообеспеченным предлагают платить на детей до 18 лет: законопроект-2025

Сейчас пособие выплачивают до достижения детьми возраста 17 лет. Предлагается продлить выплату до совершеннолетия.

Законопроект о продлении выплат единого пособия на детей из малообеспеченных семей до достижения ими 18 лет внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором.

Сейчас единое пособие выплачивается семьям с детьми до 17 лет и среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, напоминают авторы инициативы. Но закон о правах ребенка считает детьми тех, кто не достиг возраста 18 лет.

«Но это не столько правовая коллизия, сколько вопрос справедливости при реализации мер социальной поддержки семей с детьми. Поэтому полагаем, что сферу действия единого пособия необходимо расширить и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет. Это позволит улучшить материальное положение семей, нуждающихся в социальной поддержке», — считает один из авторов законопроекта депутат Ярослав Нилов.

Если закон примут, поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.