⚡️ Итоги дня: на маркетплейсах скупают пломбы, чтобы сэкономить на стоматологе, в Москву придет жара с «оранжевым» уровнем опасности, а МВД заплатило за ошибку в паспорте

Россияне начали массово пломбировать зубы дома из-за дорогих услуг стоматологов. Продажи самодельных пломб с маркетплейсов выросли в 3,3 раза. Временная пломба стоит в среднем 400 рублей, а за визит к стоматологу придется отдать около 10 тыс.

Мошковский районный суд Новосибирской области взыскал с МВД деньги за ошибку в загранпаспорте местной жительницы. Женщина купила тур в Египет, но на пограничном контроле ее документ изъяли из-за неправильно указанного пола. Пострадавшая получит 128,8 тыс. рублей за путевку и 25 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Затраты на продукты у ресторанов достигли трети от стоимости блюд. В среднем 33% затрат в итоговой стоимости блюд у российских ресторанов в июне 2025 года приходилось на продукты питания. Остальные расходы перераспределяются между оплатой труда, техническим оснащением, арендой помещений, налогами, маркетингом.

В МВД предупредили о мошеннических схемах для установки вирусов на телефоны. Под видом операторов связи мошенники заставляют пользователей добровольно установить вредоносный файл, чтобы внести изменения в банковское приложение.

Мошенники начали использовать новую функцию Telegram для кражи аккаунтов. С 1 июля в Telegram появилась новая функция — подписчики теперь могут отправлять контент в свои любимые каналы с помощью интерфейса предложенных постов. Чаще всего злоумышленники предлагают администратору канала щедрый гонорар, чтобы он перешел по ссылке, а она оказывается фишинговой.

МЧС предупредило о тридцатиградусной жаре в Москве до 10 июля 2025 года. Температура в столице может достигать 30-33°С. С понедельника в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности.

Бывший майор полиции из Алтайского края выиграл в гослотерею более 1 млн рублей. По словам победителя лотереи, он всерьез не ждал выигрыша и решил попытать удачу. Выигранные деньги он потратит на квартиру, машину и ремонт.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 июля 2025 года будет нулевой. Пошлина на ячмень сохранится на нулевом уровне, на кукурузу — повысилась до 961,7 рубля с 931,6 рубля неделей ранее.

Коллапс в авиасообщении 5-6 июля 2025 может стоить авиакомпаниям около 20 млрд рублей. Из-за отмены рейсов в первые сутки сбоя три аэропорта потеряли 4-6 млрд рублей.

Между Москвой и Санкт-Петербургом запустили еще несколько сдвоенных поездов Сапсан. Решение принято на фоне коллапса полетов самолетов, где до сих пор происходят задержки рейсов.