⚡️ Итоги дня: на маркетплейсах скупают пломбы, чтобы сэкономить на стоматологе, в Москву придет жара с «оранжевым» уровнем опасности, а МВД заплатило за ошибку в паспорте
Россияне начали массово пломбировать зубы дома из-за дорогих услуг стоматологов. Продажи самодельных пломб с маркетплейсов выросли в 3,3 раза. Временная пломба стоит в среднем 400 рублей, а за визит к стоматологу придется отдать около 10 тыс.
Мошковский районный суд Новосибирской области взыскал с МВД деньги за ошибку в загранпаспорте местной жительницы. Женщина купила тур в Египет, но на пограничном контроле ее документ изъяли из-за неправильно указанного пола. Пострадавшая получит 128,8 тыс. рублей за путевку и 25 тыс. в качестве компенсации морального вреда.
Затраты на продукты у ресторанов достигли трети от стоимости блюд. В среднем 33% затрат в итоговой стоимости блюд у российских ресторанов в июне 2025 года приходилось на продукты питания. Остальные расходы перераспределяются между оплатой труда, техническим оснащением, арендой помещений, налогами, маркетингом.
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Бывший майор полиции из Алтайского края выиграл в гослотерею более 1 млн рублей. По словам победителя лотереи, он всерьез не ждал выигрыша и решил попытать удачу. Выигранные деньги он потратит на квартиру, машину и ремонт.
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Комментарии6
Забавно... 1 млн. руб выиграл, а потратит и на квартиру и на машину и на ремонт, такое впечатление, что майор еще и машину времени выиграл и вернется в 2000 год.
Такое впечатление, что ... "прижали" его как Старовойтика... теперь спрашивают - откуда у тебя такое богатство? И квартира, и машина, и ремонт ... и всё по высшему стандарту?? Ибо не сходятся твоя декларируемая зарплата и все эти покупки...
- А вот я 1 миллион выиграл - всё с них!
Ну да, ну да. Может на Алтае такие дешевые квартиры?
@Лидия Новожилова, и машины? С квартирами - хрен с ними, мне там не надо. А за машинкой бы туда я бы съездил!
Или у бывшего майора на выигрыш Запоорожец 70-летней давности?
Даже не знала о подобных пломбах...
и что их? самостоятельно вставляют? Или как? Пластилиновые что ли?
Что значит "временная"? На день?