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Многодетные семьи

Многодетным хотят продавать товары со скидками от производителей

Производители смогут напрямую продавать свои товары со скидками для многодетных семей. Особые условия будут доступны, если предъявить цифровое удостоверение.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала о планах запустить продажу детских товаров со скидками напрямую от производителей. Дисконт смогут получить многодетные семьи по цифровому удостоверению — специальному QR-коду, который есть в личном кабинете на портале Госуслуги.

«Если у нас будет единая карта, которая связана с OR-кодом, то наши прекрасные производители детской мебели, детских товаров, которые скажут, что <…> готовы дать скидку, скажем, на 50% на детскую кроватку, <…> смогут продать товар минуя магазины», — сказала Татьяна Буцкая.

Также она добавила, что скидки многодетным поддержат не только семьи, но и российских производителей, которые не будут платить за попадание товара в магазины. Кроме того, после покупки одного товара для детей, клиент придет еще и за другими.

Цифровое удостоверение многодетной семьи представляет собой QR-код, который отражается в разделе «Семья и дети» на Госуслугах. С его помощью можно получать льготы, например, при посещении музеев.

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