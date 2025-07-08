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RuStore будут предустанавливать на iPhone — Путин подписал закон

С 1 сентября 2025 года в России будет можно продавать iPhone только с предустановленным RuStore.

Президент Владимир Путин подписал закон от 07.07.2025 № 194-ФЗ, по которому производителям смартфонов, планшетов и другой электроники запретят ограничивать установку единого российского магазина приложений RuStore.

В продаже появятся iPhone с предустановленным RuStore. Сейчас на гаджетах Apple установлен только собственный магазин мобильных приложений AppStore, а альтернативные не предусмотрены.

Кроме этого, запрещено ограничивать платежи при использовании российских приложений.

Магазин приложений RuStore сейчас доступен для установки и использования на всех устройствах на ОС Android.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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Комментарии

3
  • Джон Вокер

    Заголовок вызывает сомнение. Указы президента РФ обязательны для предприятия из Купертино?

  • Алейда

    Короче, надо телефон до 1 сентября поменять успеть. Нафиг мне эта хрень на телефоне?

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