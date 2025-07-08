📅 ФНС назвала правильную дату, чтобы зарезервировать на ЕНС средства для уплаты фиксированных взносов ИП за себя

В заявлении о распоряжении путем зачета нужно указать срок уплаты 29 декабря 2025 года.

Чтобы зарезервировать денежные средства на едином налоговом счете в счет будущей уплаты фиксированных взносов ИП за себя в 2025 году, нужно указывать срок уплаты — 29.12.2025.

Такой ответ дали налоговики в чате ФНС на вопрос о том, какую дату правильно указать в заявлении о распоряжении путем зачета денежных средств.

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