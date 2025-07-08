Нет диплома — прощай карьера! Акция на курсы «Клерка» с официальными документами

Чтобы заполучить вакантную должность, одних слов мало, нужен документ, который докажет, что вы действительно владеете всеми перечисленными в резюме знаниями. На курсах «Клерка» вы не только освоите востребованные у работодателей навыки, но и получите официальное удостоверение, которое их подтвердит.

Работодатели становятся строже к специалистам — одного описания заслуг и навыков на словах недостаточно, нужны официальные документы, которые подтверждают не только наличие опыта, но и ваши актуальные знания. Повышайте квалификацию на курсах «Клерка» с поддержкой экспертов и удостоверением, которое мы внесем в базу ФИС ФРДО.

Выбирайте курсы и скорее записывайтесь, пока есть места.

Каталог курсов

Топовые курсы профпереподготовки для бухгалтера с обновлениями.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70% до 9 июля: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль, НДС и использованию искусственного интеллекта в работе бухгалтера.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 9 июля: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Записаться

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 75% до 9 июля: 7 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».