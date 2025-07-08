Нет диплома — прощай карьера! Акция на курсы «Клерка» с официальными документами
Работодатели становятся строже к специалистам — одного описания заслуг и навыков на словах недостаточно, нужны официальные документы, которые подтверждают не только наличие опыта, но и ваши актуальные знания. Повышайте квалификацию на курсах «Клерка» с поддержкой экспертов и удостоверением, которое мы внесем в базу ФИС ФРДО.
Выбирайте курсы и скорее записывайтесь, пока есть места.
Топовые курсы профпереподготовки для бухгалтера с обновлениями.
Главный бухгалтер на ОСНО
Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 70% до 9 июля: 9 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль, НДС и использованию искусственного интеллекта в работе бухгалтера.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 73% до 9 июля: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Главный бухгалтер на УСН
Вы научитесь вести учет для компаний на УСН, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 75% до 9 июля: 7 900 рублей вместо
31 790 рублей.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию