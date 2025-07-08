ФНС: если ИП в браке поменял фамилию – электронную подпись придется поменять

Сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП) подлежит перевыпуску в случае изменения сведений о его владельце.

Налоговиков спросили – нужно ли обновлять КЭП, если ИП поменял фамилию и все документы в связи с бракосочетанием.

Сертификат электронной подписи подлежит перевыпуску в случае изменения сведений о его владельце, указанных в сертификате. Для сертификата электронной подписи ИП это — ФИО, ИНН, СНИЛС и ОГРНИП, ответили инспекторы в чате ФНС.

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