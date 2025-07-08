Для студенток с 1 сентября 2025 года увеличат размер пособий по беременности и родам
Если раньше выплаты были привязаны к размеру стипендий и не превышали 23 тысяч рублей, то теперь они будут зависеть от прожиточного минимума в регионе.
8 июля 2025 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который увеличит размер пособия по беременности и родам до 100% величины регионального прожиточного минимума. Это коснется женщин, которые обучаются в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях.
Средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля. Тогда как сейчас выплаты зависят от размера стипендий и не превышают 23 тыс. рублей.
Изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
Комментарии2
школьниц забыли
я бы предложил лучше не конкретизировать студент или школьник... может кому посчастливится и до школы...
Предлагаю писать в законах просто, в обобщённой форме - лица женского пола.
Опять же... если она не студентка, что ей, пособие не нужно что ли? Или у неё затраты меньше на содержание? Пусть тоже получает и в таком же объёме!