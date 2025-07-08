Для студенток с 1 сентября 2025 года увеличат размер пособий по беременности и родам

Если раньше выплаты были привязаны к размеру стипендий и не превышали 23 тысяч рублей, то теперь они будут зависеть от прожиточного минимума в регионе.

8 июля 2025 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который увеличит размер пособия по беременности и родам до 100% величины регионального прожиточного минимума. Это коснется женщин, которые обучаются в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях.

Средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля. Тогда как сейчас выплаты зависят от размера стипендий и не превышают 23 тыс. рублей.

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.