Центробанк будет устанавливать курсы еще для 12 валют
Начиная с 10 июля 2025 года ЦБ будет определять официальные курсы еще нескольких иностранных валют. Например, кубинского песо и бахрейнского динара.
С 10 июля 2025 года Банк России начнет устанавливать официальный курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю.
В частности, речь идет о кубинском песо, бахрейнском динаре, саудовском рияле, эфиопском быре и других валютах.
«Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 10 июля 2025 года», — сказано на сайте ЦБ.
Сейчас Центробанк определяет официальные курсы для более чем 40 иностранных валют.
Начать дискуссию