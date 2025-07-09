Центробанк будет устанавливать курсы еще для 12 валют

Начиная с 10 июля 2025 года ЦБ будет определять официальные курсы еще нескольких иностранных валют. Например, кубинского песо и бахрейнского динара.

С 10 июля 2025 года Банк России начнет устанавливать официальный курсы еще 12 иностранных валют по отношению к рублю.

В частности, речь идет о кубинском песо, бахрейнском динаре, саудовском рияле, эфиопском быре и других валютах.

«Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 10 июля 2025 года», — сказано на сайте ЦБ.

Сейчас Центробанк определяет официальные курсы для более чем 40 иностранных валют.