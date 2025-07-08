Без скидок и акций. Только онлайн-курсы по единой цене

Никаких спецпредложений и придуманных акций — просто единая цена на все онлайн-курсы «Клерка». Выбирайте курсы по учету на УСН, работе с кадрами, зарплатой, ВЭД и маркетплейсам. Забирайте сразу несколько, чтобы подготовиться к сдаче отчетности и освоить навыки для карьерного роста.

Сейчас вы можете купить любой наш курс всего за 4 900 руб. — выбирайте несколько, чтобы подготовиться к сдаче отчетности, а также освоить востребованные навыки для карьерного роста.

Каталог курсов

Главные курсы для бухгалтера.

Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена: 4 900 руб.

Купить курс

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет в 1С, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль, НДС и искусственному интеллекту в работе бухгалтера.

Цена: 4 900 руб.

Купить курс

Вы научитесь вести учет в последней версии 1С, работать по новым ФСБУ, рассчитывать НДС и заполнять новую декларацию, узнаете, какие льготы положены упрощенцам и как их получить, разберетесь в оформлении документов и кадровых операциях, сможете работать без стресса и претензий налоговиков.

Цена: 4 900 руб.

Купить курс

Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена: 4 900 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов в каталоге «Клерка».