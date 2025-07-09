Эксперт расскажет, как сэкономить на сборе 3% с рекламы в интернете

С 1 апреля 2025 года всем, кто зарабатывает на онлайн-рекламе, нужно платить сбор в размере 3% с доходов. Узнайте, как избежать штрафов и сэкономить на налогах.

Уже завтра, 10 июля 2025 года, в 11:00 мск состоится бесплатный вебинар «Учет 3% налога и других рекламных расходов в 2025 году».

Вместе с экспертом обсудим нововведения в закон о рекламе, которые вступили в силу 1 апреля 2025 года. Поговорим о законе о маркировке рекламы в интернете, новых правилах и штрафах.

А также разберем сложные вопросы учета рекламных расходов для целей налогового учета, включая новые правила, вступающие с 2025 года.

Спикер — Зульфия Шевчук, ведущий аналитик по бухгалтерскому и налоговому учету.

Ждем вас на вебинаре 10 июля в 11:00 мск!