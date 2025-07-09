Депутат Нилов предложил выплачивать надбавку к пенсии с 70 лет

Фиксированную выплату к страховой пенсии предложили назначать с 70 лет, а также пользоваться дифференцированной шкалой, по которой для 90-летних пенсионеров прибавка составит 300%.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, по которому надбавку к пенсии будут выплачивать с 70 лет, а не с 80, как сейчас.

«Уже в 70-летнем возрасте у многих наших пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарство и на посторонний уход», — написал Нилов в своем телеграм-канале.

Идея предусматривает дифференцированный механизм повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости:

достигшим 70-летнего возраста — на 100%;

достигшим 80-летия или являющимся инвалидами I группы — на 200%;

достигшим 90-летия — на 300%.

С 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты составил 8 907,7 рубля. Эти деньги назначают только по достижении 80 лет. Депутат обратил внимание, что в России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин.