Конституционный суд: ФАС может без суда признавать условия договора не соответствующими закону

КС РФ в 2025 году подтвердил право антимонопольной службы выдавать предписания. Это не делает условия договора недействительными.

КС подтвердил право ФАС признавать условия договора коммерческой концессии не соответствующими законодательству в административном порядке: об этом постановление Конституционного суда от 08 июля 2025 года № 28-П.

Суд рассмотрел жалобу АО «Таркетт рус», которое, по мнению ФАС, имело доминирующее положение на рынке линолеумов. Компания запрещала своим контрагентам при заключении договоров коммерческой концессии рекламировать товары этой категории других производителей. ФАС признала запрет нарушением антимонопольного законодательства. Суды согласились с этим.

АО «Таркетт рус» считало, что существующие нормы позволяют ФАС признавать условия договора недействительными в указанном случае в обход судебной процедуры. Но КС возразил, что само по себе признание условий не соответствующими антимонопольному законодательству и выдача предписаний о последующих действиях компаний не делают эти условия недействительными. Для этого нужно обращаться в суд.

«Не влечет этих последствий и отказ в признании недействительным самого предписания, вынесенного в указанной административной процедуре», – пишет КС.

А ФАС может воздействовать на компанию в рамках административной процедуры, даже когда есть возможность предъявить обусловленные нарушениями требования в судебном порядке.