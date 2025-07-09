Силуанов: Минфин выполнил социальные обязательства за 2024 год, а бедных стало меньше

Социальные выплаты и пособия, маткапитал и страховые пенсии проиндексировали на уровень инфляции. Бедных стало меньше на 1,7 млн человек.

Минфин выполнил все социальные обязательства за 2024 год, завил Антон Силуанов, выступая перед Госдумой 9 июля 2025 года.

Он отметил, что ведомство проиндексировало в полном объеме на уровень инфляции социальные выплаты и пособия, а также материнский капитал и страховые пенсии.

«Снижение бедности за прошлый год произошло на 1,7 млн человек, а уровень составил 7,2% от численности населения. А за 2023 год эта величина была 8,3%. То есть это хороший результат», — добавил Силуанов.

Отчет Минфина об исполнении федерального бюджета и внебюджетных фондов за 2024 год рассмотрели на пленарном заседании Госдумы.