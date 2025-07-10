С 14 июля 2025 года стартует эксперимент по маркировке электронных сигарет

Добровольно участвовать можно до 28 февраля 2026 года. QR-коды предоставят бесплатно.

С 14 июля 2025 года Правительство запускает эксперимент по маркировке электронных сигарет. Он продлится по 28 февраля 2026 года.

Участники рынка смогут по желанию наносить коды маркировки на многоразовые электронные сигареты и их аналоги, которые соответствуют коду 8543 40 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. А QR-коды предоставят бесплатно.

Как отправить заявку на участие в эксперименте, зарегистрировать в системе «Честный знак» и какие сведения в нее передавать — определит Минпромторг до 31 августа 2025 года: постановление Правительства от 05.07.2025 № 1015.