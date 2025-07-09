Скорее записывайтесь на курс «Главбух на ОСНО» и начинайте учиться: следующий поток только осенью

15 июля 2025 года стартует обучение на самом большом курсе «Клерка» для профессиональных бухгалтеров. Скорее записывайтесь — следующий поток только через 3 месяца!

Курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО» — это курс-практикум для профессиональных бухгалтеров с ежемесячными экспертными встречами по самым важным изменениям и темам.

Почему наш курс — это не просто «обучение», а постоянная актуализация знаний бухгалтера:

Вы не останетесь наедине с изменениями — каждый месяц мы проводим 4–5 встреч с ведущими экспертами-практиками.

Обсуждаем то, что сегодня у всех на повестке: налоги, 1С, бухучет, кадры, Excel, ВЭД, управленческий учет и др.

Разбираем ваши реальные вопросы — можно задать заранее или в прямом эфире.

Даем шаблоны, таблицы, презентации и лайфхаки для работы. Это не «теория ради галочки» — это инструмент для бухгалтера здесь и сейчас.

Примеры реальных встреч:

В июне — встреча с Еленой Пономаревой по электронному реестру воинского учета и изменениям в 1С:ЗУП.

Надежда Камышева — дала обзор налоговых изменений и рассказала, какие запросы в 2025 году чаще всего приходят от налоговой.

Екатерина Ярушкина — управленческий учет без воды, дала таблицу по управлению денежными средствами.

📌 И это не вебинары с рекламой — это полноценные тематические сессии со слайдами, примерами и разбором ситуаций.

Почему нужно идти учиться сейчас

Если вы отложите учебу до осени, то потеряете три месяца экспертной поддержки, а ведь за это время в силу вступят новые поправки, в которых может быть трудно разобраться в одиночку, а это риск ошибок и штрафов.

За лето вы успеете повысить квалификацию и претендовать на повышение и рост зарплаты.

Не откладывайте то, что может в октябре уже принести свои плоды и пользу!

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 9 900 руб. вместо 33 000 руб.

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