СФР в 2024 году выполнил все свои обязательства
9 июля 2025 года руководитель СФР Сергей Чирков выступил в Госдуме с докладом об исполнении бюджета Фонда за 2024 год.
Он рассказал, что доходы СФР выросли до 16,8 трлн рублей, расходы — до 16,3 трлн. В 2024 году Фонд предоставлял выплаты по 121 мере поддержки и оказал 280 млн различных услуг.
«Отмечу, что в 2024 году все обязательства перед гражданами по обязательному социальному страхованию, а также выплате пенсий, пособий и иных мер поддержки выполнены в установленные сроки и в полном объеме», – заявил Чирков.
Он рассказал, куда направили средства:
11,1 трлн рублей — на пенсионное обеспечение 43,6 млн граждан;
2,2 трлн — на детские выплаты и пособия;
595,9 млрд руб. – на пособие по временной нетрудоспособности 20,3 млн чел.
Также родители более 10,6 млн детей и 340 тыс. беременных получили единое пособие.
Максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности и материнству выросли в 1,5 раза, добавил Сергей Чирков.
Технические средства реабилитации получили более 1,2 млн человек. На их приобретение Фонд потратил 87,2 млрд рублей.
Остаток материнского капитала выплатили более 141 тыс. родителей.
В дальнейшем СФР продолжит оказывать социальную поддержку гражданам на основе принципов социального казначейства, уточнил глава фонда.
Начать дискуссию