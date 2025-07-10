📄 ФНС меняет форму декларации по НДПИ

В обновленной форме налоговая служба учла новые налоговые льготы и вычеты.

ФНС подготовила поправки в форму, формат и порядок заполнения декларации по налогу на добычу полезных ископаемых. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Изменения внесут в форму декларации по НДПИ, утвержденную приказом от 03.09.2024 № ЕД-7-3/696@. Ее применяют с начала 2025 года.

В новой форме учтут перечень объектов, подлежащих налогообложению по нулевой ставке: изменения в НК внесены законом от 29.11.2024 № 416-ФЗ. Также уточнили порядок применения налоговых вычетов, установленных ст. 343.4 и 343.5 НК.

Также в новой форме декларации поменяли штрих-коды и в новой редакции изложили разделы (Приложение 1 к приказу):

раздел 2 «Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, за исключением добытой на новом морском месторождении углеводородного сырья и на участках недр, в отношении которой исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья»;

раздел 3 «Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога при добыче газа горючего природного и газового конденсата, за исключением добычи на новом морском месторождении углеводородного сырья»;

раздел 5 «Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога, за исключением углеводородного сырья (кроме попутного газа) и угля»;

раздел 8 «Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, в отношении которой исчисляется налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья»;

раздел 9 «Данные, служащие основанием для исчисления и уплаты налога в отношении концентратов и других полупродуктов, содержащих один или несколько драгоценных металлов».

Порядок заполнения декларации ‎ и ее электронный формат тоже уточнили.

Приказ вступит в силу через 2 месяца после официального опубликования. Новую форму нужно будет сдавать с налогового периода, следующего за месяцем вступления в силу приказа.