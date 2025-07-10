Налоговики призвали не доверять устаревшей информации на картах от Google

Google перестал обновлять информацию на картах России с 2022 года, поэтому ФНС рекомендует пользоваться другими источниками, чтобы получить информацию об адресах и времени работы налоговых инспекций.

Жители Приморского края жалуются в УФНС на неточную информацию о налоговых органах, которая размещена в сервисе «Google Карты». Расхождения могут быть вызваны тем, что с 2022 года компания «Google LLC» прекратила вносить изменения на карты России.

Кроме того, иностранный сервис также не позволяет владельцам объектов самостоятельно обновлять сведения о них. В результате пользователи сталкиваются с неактуальными или искаженными данными. Например, сервис указывает неверное время работы и устаревшие адреса ИФНС.

«Режим работы налоговых инспекций, адреса, контактные телефоны и формы приема и другие сведения находятся в открытом доступе на официальных ресурсах ФНС России и регулярно обновляются», — сказано на сайте ФНС.

Для получения достоверной информации УФНС по Приморскому краю рекомендует использовать официальный сайт ФНС, сервис «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции», сайты регионального правительства, портал Госуслуг, а также Яндекс.Карты.