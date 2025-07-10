Жители Хабаровского края не будут платить туристический налог за проживание в гостиницах Хабаровска + наш опрос

Туристический налог в городе Хабаровск не будут удерживать с жителей края, многодетных семей и участников СВО.

В июле 2025 года вступило в силу решение Хабаровской городской Думы, по которому жителей края освободили от уплаты туристического налога в городе Хабаровск.

Также эту льготу получили многодетные семьи и участники СВО, сказано на сайте ФНС.

Региональные власти получили право вводить туристический налог с 1 января 2025 года. Ставка налога составляет 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей в сутки.

Декларацию по туристическому налогу нужно представлять не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, уплатить налог нужно не позже 28-го числа.