Жители Хабаровского края не будут платить туристический налог за проживание в гостиницах Хабаровска + наш опрос
Туристический налог в городе Хабаровск не будут удерживать с жителей края, многодетных семей и участников СВО.
В июле 2025 года вступило в силу решение Хабаровской городской Думы, по которому жителей края освободили от уплаты туристического налога в городе Хабаровск.
Также эту льготу получили многодетные семьи и участники СВО, сказано на сайте ФНС.
Региональные власти получили право вводить туристический налог с 1 января 2025 года. Ставка налога составляет 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей в сутки.
Декларацию по туристическому налогу нужно представлять не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, уплатить налог нужно не позже 28-го числа.
Нужно ли во всех регионах РФ освободить от турналога местных жителей?
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