Когда вернут госпошлину: налоговики назвали случаи

Для возврата государственной пошлины нужно подать заявление. Ее возвращают целиком или частично.

Уплаченную государственную пошлину вернут частично или полностью в случае:

ее уплаты в большем размере, чем предусмотрено;

возвращения заявления, жалобы, иного обращения или отказа в их принятии судами;

отказа в совершении нотариальных действий уполномоченными на то органами? должностными лицами;

прекращения производства по делу (административному делу) или оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным Судом, судами общей юрисдикции или арбитражными судами;

отказа уплативших госпошлину от совершения юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган, к должностному лицу;

возвращения заявления о совершении юридически значимого действия и/или документов без их рассмотрения уполномоченным органом, должностным лицом.

УФНС уточняет, что заявление о возврате излишне уплаченной/взысканной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подают в налоговый орган по месту:

нахождения суда, в котором рассматривалось дело;

либо в ИФНС по месту учета плательщика госпошлины.

Заявление можно подать в течение трех лет со дня уплаты.

Заявление представляют по форме из Приложения № 7 к приказу ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@ с указанием реквизитов счета, на который верунть деньги.

К заявлению о возврате по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, арбитражными судами, ВС РФ, Конституционным Судом, мировыми судьями, прилагают: