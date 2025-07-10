Минфин поддерживает идею выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика

Минфин в целом поддерживает предложение выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика и минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиций, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

Так он прокомментировал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об уточнении механизма выдачи семейной ипотеки: чтобы ее выдавали на приобретение или строительство жилья только в регионе, где зарегистрирован заемщик.

«Мы видели предложение Валентины Ивановны. Мы это рассматриваем и в принципе поддерживаем ее предложение, что семейная ипотека должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо. Конечно, ни для кого не секрет, что зачастую льготные программы используются в том числе для покупки инвестиционных квартир», — сказал Чебесков.

Он добавил, что инвестиционные квартиры для сдачи в аренду чаще всего как раз покупают граждане из других регионов.

«В этом нет ничего плохого, это нормальный подход, но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы, потому что все-таки льготы даются для тех, кому это наиболее нужно», — уточнил он.

Минфин согласен, что нужно исключить возможность использования льготных программ для инвестиционных целей. Но если люди действительно переезжают в другой регион, то нужно подстроить механизм, чтобы не ухудшить для них условия.