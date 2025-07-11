Сфера телекома переходит на балльную систему оценки российского производства

Степень «российскости» телекоммуникационного оборудования будут оценивать по балльной шкале по операциям и компонентам.

В сфере телекоммуникационного оборудования внедряют балльную систему оценки происхождения, сообщает Минпромторг.

Изменения введены постановлением Правительства от 08.07.2025 № 1030.

«Производители смогут гибко выбирать пути подтверждения соответствия, опираясь на уже освоенные технологии», — пишет ведомство.

Уже утвержден перечень технологических операций и электронной компонентной базы, которые оцениваются по балльной системе. Шкала такая:

максимальный уровень оценки — 100 баллов;

минимальный порог оценки будет поэтапно повышаться до 2030 года.

Всю продукцию, которая соответствует новым критериям, включат в общий реестр российской промпродукции. Экспертизу будет проводить Торгово-промышленная палата. Если есть повышенные требования к безопасности и надежности – привлекут независимых экспертов

Действующие записи из реестра радиоэлектронной продукции перенесут автоматически. Записи на основе сертификатов СТ-1 будут аннулированы в течение 90 дней.

Подробные требования и порядок оценки установит Минпромторг. Изменения одобрены ключевыми участниками рынка, уверяет ведомство.