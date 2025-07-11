📻 В 2025 году Минпромторг сократит финансирование радиоэлектронной промышленности на 12 млрд рублей

Минпромторг считает, что рынок радиоэлектроники в 2024 году вырос на 27,5%, тогда как в Ассоциации разработчиков и производителей электроники говорят о падании на 15%.

Субсидирование радиоэлектронной промышленности в 2025 году планируют сократить более чем на 12 млрд рублей, а в 2026 году — еще на 9,5 млрд.

Для сравнения, в 2013-2024 годах на программу «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» было выделено свыше 295 млрд рублей. Однако Счетная палата заметила, что получатели субсидий не достигают показателей, которые нужны для достижения технологической независимости. Об этом пишет «Коммерсант».

«Если раньше это были субсидии, по которым к компаниям предъявлялись жесткие требования, то теперь идет переход к механизму льготного кредитования, для которого, возможно, компаниям потребуется соответствовать только входным критериям», — сказал заместитель гендиректора по работе с органами власти производителя оборудования Т8 Александр Сенюков.

Также он добавил, что на весь проект средний размер субсидии составляет 50-100 млн рублей в год. Поэтому сокращение программы на 12 млрд рублей будет существенным.

По данным Минпромторга, в 2024 году объем производства радиоэлектроники вырос на 27,5% — до 3,3 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал составили 312 млрд (+67,7%), а численность сотрудников в отрасли выросла на 5,7% — до 462 тыс. человек.

Глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский не согласился с такой оценкой министерства. По его мнению, объемы производства электроники с середины 2024 года сокращаются. Это связано с тем, что исчерпан контрсанкционный потенциал, который отрасль получила после ухода иностранных компаний. Сейчас наладили поставки импортной техники в обход санкций, что привело к сокращению внутреннего производства. Рынок электронных компонентов в 2024 году упал на 15%.