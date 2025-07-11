Число МСП за год выросло на 3,2%: до 6,4 млн

ФНС обновила реестр МСП на основе сведений о доходах и среднесписочной численности работников юрлиц и ИП за 2024 год, данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, данных от других государственных органов и уполномоченных организаций, пишет ведомство.

Теперь в реестре 6,4 млн субъектов МСП: это на 203 тыс. или на 3,2% больше, чем в реестре МСП от 10 июля 2024 года.

Доля субъектов МСП от общего количества действующих юрлиц и ИП составляет 81,1%. Год назад их доля составляла 80,8%.

Ранее мы сообщали, что налоговики рекомендуют сверить сведения в реестре МСП о себе.