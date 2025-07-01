⏳ Налоговики рекомендуют сверить сведения в реестре МСП о себе. Осталось 9 дней

10 июля 2025 года состоится ежегодное обновление Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (РСМП). Он переформируется по итогам финансово-хозяйственной деятельности организаций и ИП за 2024 год.

Внесение сведений в реестр МСП происходит автоматически на основании имеющихся в налоговых органах данных. Это:

среднесписочная численность работников;

доходы за минувший год, отраженные в налоговой отчетности.

Если эти сведения вовремя не сданы, организации и ИП исключат из реестра.

При этом вновь созданные юрлица и ИП автоматически включают в реестр 10-го числа месяца, идущего за датой регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Реестр обновляется ежемесячно: если налогоплательщик, исключенный/не включенный в реестр, оперативно примет меры по сдаче недостающей/уточненной налоговой отчетности, то будет восстановлен в реестре 10-го числа месяца, следующего за месяцем получения указанных сведений налоговиками.

Категория субъекта МСП в реестре меняется, когда предельные значения по численности и доходу становятся выше или ниже предельных значений, установленных в п. п. 2, 2.1, 2.2 и 3 ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ, в течение трех календарных лет один за другим.

«Таким образом, категория налогоплательщика, например, с “микро” на “малое” изменится в автоматическом режиме без участия сотрудников ФНС России, только в случае, если показатели доходов и среднесписочной численности организации будут непрерывно в течение трех налоговых периодов соответствовать критериям малого предприятия», — объясняет УФНС.

Единый реестр МСП размещен на сайте ФНС и является открытой базой данных, при обращении к которой можно подтвердить принадлежность к категории малого и среднего предпринимательства. В том числе сформировав документ, подписанный усиленной квалифицированной подписью, в формате PDF.

Если сведения об организации/ИП не внесены в реестр автоматически либо информация отражена некорректно, можно сформировать и направить обращение с помощью сервиса ФНС «Единый реестр субъектов МСП» во вкладке «Вас нет в реестре или данные некорректны?».

Ранее мы сообщали, что налоговики рекомендуют до 1 июля 2025 сдать отчетность, чтобы не исключили из реестра МСП.