♻️ Правительство выделит субсидии на строительство объектов по обращению с ТКО

Кабмин продолжит финансировать региональные проекты по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба Правительства. Субсидии выделяют на 2025–2030 годы в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

Финансирование выделят на строительство и реконструкцию предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации отходов, а также на закупку контейнеров для раздельного накопления мусора. Средства направят из федерального бюджета на условиях софинансирования.

Программа позволит:

создать условия для формирования комплексной системы обращения с отходами;

обеспечить сортировку и переработку мусора;

уменьшить объем отходов, направляемых на полигоны.

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» предусмотрено, что к 2030 году будут сортировать 100% твердых коммунальных отходов, а 25% отходов будут перерабатывать как вторичные ресурсы.