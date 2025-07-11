Решение ФАС о штрафе 3 млрд рублей для МТС поддержал суд

Арбитражный суд города Москвы поддержал решение ФАС, предписание и изъятие незаконно полученного дохода в размере 3 млрд рублей для МТС, сообщила антимонопольная служба.

Оператор в среднем на 8% повысил цены на свои услуги для более чем 30 млн абонентов в апреле и мае 2024 года.

ФАС признала это нарушением закона о защите конкуренции № 135-ФЗ и предписала перечислить в бюджет необоснованно полученный доход в размере 3 098 087 251 руб.

Такую меру ФАС применила впервые при установлении такого правонарушения. ФАС считает ее соразмерной, это будет способствовать предотвращению подобных недобросовестных практик операторов связи.

ПАО «МТС» пыталось оспорить решение и предписание, но арбитражный суд поддержал позицию ФАС.