👵 Депутаты предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

За каждого внука бабушка или дедушка получат 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента в год.

Депутаты от «Справедливой России — За правду» подготовили предложение министру труда Антону Котякову о начислении пенсионных баллов за уход и воспитание внуков.

«Предлагается предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год на граждан РФ независимо от их возраста, имеющих одного внука, с увеличением размера баллов пропорционально количеству внуков», — говорится в обращении.

Один из авторов инициативы депутат Сергей Миронов заявил, что россияне, имеющие одного внука или внучку, в случае реализации данной инициативы получат 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента в год. Размер баллов будет расти пропорционально количеству внуков.

«Сегодня демографическая ситуация в стране требует решительных мер. Рождаемость упала до минимума за последние 25 лет — всего 1,2 миллиона новорожденных в 2024 году. А коэффициент рождаемости — 1,4 ребенка на женщину — ниже уровня воспроизводства населения», — добавила депутат Яна Лантратова.

По ее словам, огромную роль в воспитании детей играют бабушки и дедушки, и они фактически заменяют родителей, берут на себя заботу о детях, помогают финансово и морально, но государство пока официально не признает этот вклад, хотя матерям, воспитавшим пятерых детей, дают право на досрочную пенсию, а бабушкам, вырастившим внуков, — нет.