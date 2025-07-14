Просрочки по кредитам выросли до рекордных 1,5 трлн рублей

Чаще всего просрочки по кредитам допускают рискованные клиенты, которые оформили займы в конце 2023 и в начале 2024 годов.

Объем просроченной задолженности по кредитам достиг 1,5 трлн рублей. Это рекорд за последние шесть лет или за все время ведения статистики.

В основном по кредитам не платят те, кто брал займы в конце 2023 — в начале 2024 года под высокие процентные ставки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Банки заранее отложили средства на случай, если рискованные клиенты не вернут деньги. Такими резервами покрыты 90% проблемных кредитов.

Гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин рассказал, что риск накапливался в течение 2024 года, но пик просрочек пришелся на первую половину 2025 года. Например, по кредитным картам число просрочек может вырасти до 1,5-1,8 млн человек, что на 70-90% больше, чем во втором полугодии 2024 года.

Просрочка растет из-за замедления кредитной активности, из-за вызревания кредитов, которые оформили во время бурных выдач прошлых лет, а также на объемы задолженности влияет ухудшение благосостояния заемщиков. Например, в начале 2025 года ставки по кредитам достигали 35%, переплата по займу в 1 млн рублей увеличивала долг в 1,5 раза. Такие проценты оказались для многих неподъемными.

«Крупные участники рынка отмечают, что просрочка возникает в основном у заемщиков, которые брали кредиты по высоким ставкам и не справились с повышенной долговой нагрузкой», — сказал управляющий директор Национальных кредитных рейтингов (НКР) Михаил Доронкин.

В мае 2025 платежеспособность заемщиков начала падать, им приходится тратить больше денег на базовые товары и продукты. Инфляция составила 9,9%.

Экономист Андрей Бархота считает, что ситуация с проблемными долгами может улучшиться после победы над инфляцией и снижения ключевой ставки.