На возведение модульных гостиниц выделят 15 млрд рублей

55 регионов выиграли конкурс Минэкономразвития и получат субсидии на строительство модульных отелей. Всего собираются создать больше 10 тысяч мест для отдыха.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 11 июля 2025 года №1872-р, по которому в 2025-2027 годах из федерального бюджета выделят 15 млрд рублей на поддержку проектов по созданию модульных гостиниц.

Минэкономразвития провел конкурс и определил 55 регионов, инвестиционные проекты в которых получат субсидии. По итогам должно появится больше 10 тыс. мест для отдыха туристов.

«Важно, чтобы реализация таких проектов велась в точно оговоренные сроки, и они отвечали самым высоким требованиям в части безопасности и обеспечивали комфортные условия», — сказал Михаил Мишустин.

Инвесторы на Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере смогут использовать субсидии на строительство некапитальных средств размещения незаводского производства. Это связано с отдаленностью мест от заводов по производству модульных конструкций.

В приоритете — создать модульные отели по туристическим маршрутам, которые проходят по дорогам М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток».

В предыдущие три года на возведение модульных гостиниц 65 регионам выделяли 20 млрд рублей. Там построили около 13 тыс. номеров для отдыха.