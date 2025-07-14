ФНС опубликовала рейтинги арбитражных управляющих на 1 июля 2025 года

ФНС опубликовала в Регистре арбитражных управляющих (РАУ) результаты расчета баллов арбитражных управляющих (АУ) и саморегулируемых организаций (СРО) по состоянию на 1 июля 2025 года.

Эти показатели сформированы за второй квартал 2025 года совместно с 33 СРО, которые заключили соглашения с налоговой службой об информационном взаимодействии.

С даты размещения расчета у СРО будет 10 рабочих дней для направления заявлений, если они не согласны с рассчитанными баллами. Рассмотрят заявления в течение 20 рабочих дней.

Для оперативного обмена данными с СРО в Регистре созданы рабочие кабинеты, в которых можно подать заявление о несогласии с рассчитанными баллами и направить запрос в отношении должника.

За время функционирования рабочих кабинетов более половины АУ воспользовались ими для направления запросов о должнике. Налоговики дали арбитражным управляющим информацию по 227 081 должнику, сообщает ФНС.