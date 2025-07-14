Отказ от бумажных медкнижек откладывается: проект Минздрава

Переходный период хотят продлить до 1 сентября 2026 года.

Минздрав предлагает продлить период, в течение которого можно выдавать и вести медкнижки на бумаге, до 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Сейчас предусмотрено, что бумажные медицинские книжки можно применять до 1 сентября 2025 года: приказ Минздрава от 28.06.2024 № 332н.

Предусмотрено, что новый приказ вступит в силу с 31 августа 2025 года.