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Маркировка товаров

Минпромторг предлагает запустить эксперимент по маркировке удобрений с 1 октября 2025

Маркировать начнут нитраты калия и другие нитраты, фосфаты калия, минеральные или химические удобрения с двумя или тремя питательными элементами.

Минпромторг предлагает с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года провести эксперимент по маркировке отдельных видов удобрений в потребительской упаковке. Разработанный ведомством проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года (включительно) на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов удобрений в потребительской упаковке», — говорится в проекте.

Эксперимент затронет удобрения, содержащие нитраты калия и прочие нитраты,  фосфаты калия, минеральные или химические удобрения, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), и прочие удобрения.

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